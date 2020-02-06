Политика

REGNUMREGNUMСенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что за оправдание Трампа по первой статье обвинения — «злоупотребление властью» — проголосовали 52 сенатора, 48 выступили против.
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Импичмент провалился: Сенат оправдал Дональда Трампа

Газета Metro17:15

Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа

Газета.Ru17:01

Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа

РИА Новости16:38

Трамп выступит 6 февраля с заявлением по импичменту

ТАСС17:16

США: Трамп оправдан, импичмент провалился

Вести.Ru16:35

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

РЕН ТВ16:34

Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента

Эхо Москвы16:48
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Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Политика

В Киеве сочли Украину неготовой к возврату Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Общество

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

Дождь 14:03
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Известия 15:26
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов.
Lenta.ru 17:09
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес

Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с днем рождения

Музыкант поздравил супругу с днем рождения на своей странице в Instagram.
Дни24 03 февраля в 08:30
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня вчера в 10:41
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Единоборства

Журналист Кашин обвинил Хабиба Нурмагомедова в дискредитации России

Газета.Ru 12:32
Происшествия

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

РИА Новости 12:06
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Финансы

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
РБК 16:01
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Технологии

В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века

"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:21
Общество

Столицу Крыма оставили без воды

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году.
Lenta.ru 11:07
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Хоккей

Сборная России U18 победила Швецию на Турнире пяти наций

Хоккеисты юниорской сборной России U18 победили команду Швеции в стартовом матче Турнира пяти наций в Чехии.
Sport24.ru 15:41
Происшествия

В Ялте шторм унес жизни двух человек

Российская газета 06:18
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака

Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Вокруг ТВ вчера в 12:06
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom вчера в 01:43
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
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