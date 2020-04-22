Экономика
Газета.RuСенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд
Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования. Уточняется, что пакет был принят сенатом единогласно.
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Сенат Конгресса США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом
ТАСС21 апреля в 20:14
Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты
Ведомости21 апреля в 17:51
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Здоровье
В Архангельской области ещё 10 человек заболели коронавирусом
По сообщению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе, за сутки в Поморье прибавилось 10 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:09
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Футбол
Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным
«Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.
ProstoProSport 07:22
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Песков: Кремль надеется, что «Ведомости» уладят внутренний конфликт
В Кремле рассчитывают на то, что внутриредакционный конфликт в издании «Ведомости», возникший на этапе смены владельцев, разрешится и журналисты смогут продолжить работу.
News.ru 06:59
Общество
Собянин заявил о нехватке медиков в России
В связи с нехваткой медиков Собянин распорядился подготовить поручения о направлении студентов-медиков 4-5-х курсов на практику.
Lenta.ru 07:11
Общество
В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье
Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.
ПензаИнформ 05:05
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Общество
Врачи предупредили о новых необычных симптомах коронавируса COVID-19
Врачи из США предупредили о новых необычных симптомах коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 06:41
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Общество
Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники
Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса.
Комсомольская правда 07:25
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Происшествия
СК попросил арестовать экс-депутата Волчека по делу о мошенничестве
В Пресненский суд Москвы в пятницу поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 06:46
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Общество
Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса, скорее всего, будет создана к концу 2020 года.
Известия 06:07
Общество
Застрявшие за границей россияне похвастались многотысячными выплатами
Россияне, застрявшие за границей после закрытия международного авиасообщения, похвастались многотысячными выплатами от государства.
URA.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин призвал банкиров реализовать обещанные меры поддержки
Президент России Владимир Путин призвал банкиров реально помогать бизнесу и гражданам, а не давать абстрактные обещания.
Газета.Ru вчера в 09:56
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове
В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru 00:30
Общество
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56