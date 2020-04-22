Экономика

Газета.RuГазета.RuСенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования. Уточняется, что пакет был принят сенатом единогласно.
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Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

РИА Новостивчера в 18:00

Сенат США одобрил пакет поддержки экономики на сумму $484 млрд

RT на русском21 апреля в 17:48

Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд

РБК21 апреля в 20:37

Сенат Конгресса США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

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Американский сенат одобрил выделение почти $500 млрд на больницы и зарплаты

Ведомости21 апреля в 17:51

Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

Газета.Ru21 апреля в 17:49

Сенат США одобрил закон, который предполагает выделение еще $500 млрд на поддержку экономики в условиях пандемии

Эхо Москвы22 апреля в 11:22
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Здоровье

В Архангельской области ещё 10 человек заболели коронавирусом

По сообщению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе, за сутки в Поморье прибавилось 10 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:09
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
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Футбол

Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным

«Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.
ProstoProSport 07:22
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Энергетика

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
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Политика

Песков: Кремль надеется, что «Ведомости» уладят внутренний конфликт

В Кремле рассчитывают на то, что внутриредакционный конфликт в издании «Ведомости», возникший на этапе смены владельцев, разрешится и журналисты смогут продолжить работу.
News.ru 06:59
Общество

Собянин заявил о нехватке медиков в России

В связи с нехваткой медиков Собянин распорядился подготовить поручения о направлении студентов-медиков 4-5-х курсов на практику.
Lenta.ru 07:11
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Общество

В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье

Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.
ПензаИнформ 05:05
Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
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Общество

Врачи предупредили о новых необычных симптомах коронавируса COVID-19

Врачи из США предупредили о новых необычных симптомах коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 06:41
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
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Общество

Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники

Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса.
Комсомольская правда 07:25
Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
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Хоккей

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Происшествия

СК попросил арестовать экс-депутата Волчека по делу о мошенничестве

В Пресненский суд Москвы в пятницу поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 06:46
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Политика

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат

Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
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Общество

Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, скорее всего, будет создана к концу 2020 года.
Известия 06:07
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Общество

Застрявшие за границей россияне похвастались многотысячными выплатами

Россияне, застрявшие за границей после закрытия международного авиасообщения, похвастались многотысячными выплатами от государства.
URA.Ru вчера в 17:52
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Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

РИА Новости 06:38
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Политика

Путин призвал банкиров реализовать обещанные меры поддержки

Президент России Владимир Путин призвал банкиров реально помогать бизнесу и гражданам, а не давать абстрактные обещания.
Газета.Ru вчера в 09:56
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове

В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru 00:30
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Общество

Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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