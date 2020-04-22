Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования. Уточняется, что пакет был принят сенатом единогласно.

Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

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