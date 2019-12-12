Политика

RT на русскомRT на русскомСенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения. Как сообщает USA Today, такие действия усилят напряжённость американо-турецких отношений.
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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

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