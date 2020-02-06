Политика
РИА НовостиСенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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с чего всё началось
"Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" ‒ написал президент США на своей странице в Twitter.Радио Sputnik23:36
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
Трамп встретится с Гуайдо в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет Хуана Гуайдо у себя в Овальном кабинете.
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Армия и оружие
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НОВАТЭК увидел в регуляторных изменениях угрозу своей независимости При проведении регуляторной гильотины ФАС предлагает радикальные изменения, которые включают отмену доступа независимых производителей газа к газотранспортной системе «Газпрома».
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Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке оспаривает права крупного предпринимателя из Иркутска на 860 гектаров земель на побережье Байкала.
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Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды
Ранее "Утро" публиковало финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.