Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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с чего всё началось
"Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" ‒ написал
 президент США на своей странице в Twitter.
Радио Sputnik23:36

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США: Трамп оправдан, импичмент провалился

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ТАСС17:16
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