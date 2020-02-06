Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти. Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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Трамп выступит 6 февраля с заявлением по импичменту

ТАСС17:16

США: Трамп оправдан, импичмент провалился

Вести.Ru16:35

Полеты на Марс, лучшая жизнь и экономические победы: о чем Трамп рассказал Конгрессу накануне голосования по импичменту

Телеканал RTVI17:30

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Эхо Москвы21:04

В Белом доме прокомментировали оправдание Трампа сенатом

RT на русском17:55

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РИА Новости16:38

Импичмент Трампу провален в сенате США

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