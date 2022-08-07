Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и потому, что псы могут быть слишком активны или сложны в содержании, речь о таких породах, как лайка, аляскинский маламут, кавказская овчарка, мастиф и акита-ину, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.