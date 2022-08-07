Значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого телеканалом CBS.
Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под стражей местных самопровозглашенных властей.
Как сообщает информационное издание "Блокнот", телеведущий Иван Ургант в шуточной форме и с издевкой предложил депутатам, создавшим "Группу расследования антироссийской деятельности" (ГРАД), сделать своим гимном песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".
Стоимость 1 тыс. куб. м. газа для украинских промышленных предприятий по итогам недели выросла до 45 тыс. гривен (или 45 гривен на 1 куб. м.), сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи.
Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и потому, что псы могут быть слишком активны или сложны в содержании, речь о таких породах, как лайка, аляскинский маламут, кавказская овчарка, мастиф и акита-ину, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.