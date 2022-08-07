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Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд, сообщается на сайте верхней палаты Конгресса США.
Газета.Ru
Трансляцию заседания ведут на сайте верхней палаты Конгресса США.
ТАСС
В поддержку указанных шагов выступает правящая в США Демократическая партия.
ТАСС
Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим повышением с ноября 1981 года.
ТАСС

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Сенат США начал рассматривать «Акт сокращения инфляции»
REGNUM22:45
Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд
Газета.Ru20:11
Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции
ТАСС19:48
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