Политика
RT на русскомСенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.
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с чего всё началось
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.ТАСС13:22
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Абсурдный проект о признании РФ «страной-террористом» связали с деградацией США
Политическая Экспертиза08:59
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Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима
Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
Происшествия
Кабмин Украины выделил $168 тысяч семьям жертв пожара в Одессе
Правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.
Кино
«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года
Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
Экономика
Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Гаджеты
IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей
Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.