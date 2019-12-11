Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.

с чего всё началось

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Гаджеты HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Экономика Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Общество Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.

Культура Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.