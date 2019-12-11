Политика

RT на русскомRT на русскомСенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма». Об этом сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.
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Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.
ТАСС13:22

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В Госдуме оценили инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

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Абсурдный проект о признании РФ «страной-террористом» связали с деградацией США

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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъ14:20
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HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима

Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
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Кабмин Украины выделил $168 тысяч семьям жертв пожара в Одессе

Правительство Украины выделило $168 тыс. на выплату компенсаций семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и ликвидацию его последствий.
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«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года

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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
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Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
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Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

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Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
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На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
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Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

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Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
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Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
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Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

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