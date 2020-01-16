Политика
РБКСенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters. Команду обвинения в сенате возглавляет глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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Канал СТС показывает сериал «Папик»
Права на показ сериала СТС приобрел у шведской компании Eccho Rights. Сериал поставили на СТС ранее, чем обещали - 13 января.
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Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Армия и оружие
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Политика
Второе правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Об этом сегодня, 15 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
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Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
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Кошку-целительницу продает житель Новороссийска за 20 млн рублей
Житель Новороссийска выставил "на торги" собственную кошку по кличке Дуся, запросив за домашнего питомца 20 млн рублей.
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Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
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Операторы подняли расценки на архивные тарифы
С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» – с 13 января, а «Вымпелком» – с 16 января.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Происшествия
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал риски при крещенских купаниях
Роспотребнадзор призвал людей с заболеваниями дыхательных путей воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января.
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Футбол
Товарищ Игбуна был госпитализирован за счет футбольного «Динамо»
Прояснилась ситуация вокруг нападающего московского "Динамо" Сильвестра Игбуна.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Происшествия
Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома
Наука
Ученые расшифровали геном гигантского кальмара
Международная группа ученых под руководством Руте да Фонсека из Копенгагенского университета провела предварительное секвенирование генома гигантского кальмара (Architeuthis dux) и выдвинула гипотезу об эволюции вида.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.