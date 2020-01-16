Политика

РБКРБКСенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters. Команду обвинения в сенате возглавляет глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
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