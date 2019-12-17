Политика

ТАССТАСССенат одобрил военный бюджет США на 2020 год

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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