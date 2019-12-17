Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Сенат одобрил военный бюджет США на 2020 год

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Происшествия СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Экономика Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.

Здоровье Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.

Политика Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.

Политика В Лондоне готовят отмену продления переходного периода после Brexit Новый вариант законопроекта, подготовленный правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, исключит возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), заявил 16 декабря политический обозреватель Роберт Пестон в эфире телеканала ITV.

Общество Госдума приравняла сжигание мусора к переработке Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.