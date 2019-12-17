Политика
ТАСССенат одобрил военный бюджет США на 2020 год
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Политика
Отец Зеленского заявил о готовности сына в любой момент бросить политику
Отец украинского президента Владимира Зеленского Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику и вернуться к работе режиссера.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Происшествия
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Общество
В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Экономика
Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
Здоровье
Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья
Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Политика
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
В Лондоне готовят отмену продления переходного периода после Brexit
Новый вариант законопроекта, подготовленный правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, исключит возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), заявил 16 декабря политический обозреватель Роберт Пестон в эфире телеканала ITV.
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке
Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом
Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.