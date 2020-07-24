Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
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Людмила Нарусова
Совершенно справедливо вы сказали, что нужно продолжать быть бдительными, потому что вирус никуда не ушел. Я вчера разговаривала с коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии, в больнице.
— Людмила Нарусова, российский депутатТАСС 04:22

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Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
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