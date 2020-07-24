Совершенно справедливо вы сказали, что нужно продолжать быть бдительными, потому что вирус никуда не ушел. Я вчера разговаривала с коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии, в больнице.

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.

Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

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