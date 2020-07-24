Коронавирус
РИА НовостиСенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
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Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Здоровье
В Татарии от коронавируса скончались девять медработников
Казань, 24 июля 2020, 10:48 — REGNUM В Татарии с начала пандемии коронавирус выявили у 189 медицинских работников, еще в 54 случаях ведется проверка.
REGNUM 03:48
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Космос
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
Mockva.ru вчера в 15:06
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Политика
Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
Футбол
Ганчаренко высказался о возможном трансфере Гайча в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, что о приобретении футболиста аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча он сможет объявить только тогда, когда трансфер состоится.
РИА Новости 22 июля в 14:58
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее в июле штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Киностудия Universal ведет переговоры о финансировании нового фильма с участием Тома Круза, часть съемок которого планируется провести на орбите Земли.
Kinonews.ru 05:41
Происшествия
ФСБ задержала назвавшегося поэтом вора в законе Хобота
В Можайском районе Подмосковья сотрудники ФСБ поймали 59-летнего вора в законе Андрея Вознесенского, более известного в криминальных кругах как Хобот.
Lenta.ru 06:03
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51