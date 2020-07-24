Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

В Совете Федерации рассказали о состоянии сенатора Александрова

ТАСС04:22

Сенатор Александров в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Коммерсантъ03:40

Сенатор Александров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Известия03:38

Двое российских сенаторов заразились коронавирусом

Интерфакс03:35

Два российских сенатора заболели COVID-19

РБК04:21

Сенатор Александров попал в больницу с COVID в тяжелом состоянии

РЕН ТВ03:13

Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

РИА Новости03:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
1,2K
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью

Прославленный британский актер, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон сделал предложение модели Сьюки Уотерхаус.
Пятый канал 01:36
14
Единоборства

Майк Тайсон назвал дату боя с Роем Джонсом

Rambler News Service 07:33
Футбол

РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
10
Политика

МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы

Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Происшествия

В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34

РИА Новости вчера в 12:48
Путешествия

Крым принял первый миллион туристов

REGNUM 02:41
137
Космос

Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 21 июля в 13:44
Происшествия

Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»

В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
34
Финансы

ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года

Восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет более полутора лет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.
Интерфакс 08:25
Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
369
Общество

Смольный попросил сократить рабочий день из-за репетиции парада ВМФ

DP.RU 01:11
10
Армия и оружие

Российскому атомному «Князю Владимиру» сделали «мелкий тюнинг»

ВМФ России получил АПЛ проекта 995А 12 июня в День России. Российской атомной подводной лодке "Князю Владимиру" сделали "мелкий тюнинг".
Piter.tv 08:17
Общество

Из затонувшего в 2019 году под Одессой танкера снова полилась нефть

Из затонувшего под Одессой танкера "Делфи" вновь произошел крупный разлив нефти.
РЕН ТВ 07:37
Армия и оружие

Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия

Lenta.ru вчера в 14:57
314
Религия

В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

РБК 07:52
243
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
321
Музыка

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv 04:10
14
Происшествия

В «Царском Селе» ребенок уронил бронзовый бюст XVIII века

АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:37
213
Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер 22 июля в 08:27
274
Шоу-бизнес

Марина Влади рассказала, почему Высоцкий мог жить только в России

Советский актер и бард Владимир Высоцкий никогда не думал о переезде в другую страну. Об этом рассказала его вдова, актриса Марина Влади.
URA.Ru 02:39
Политика

Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.
RT на русском 08:08
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом

Афиша Daily 05:35
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Шоу-бизнес

«Эталон красоты»: Екатерина Климова очаровала всех своим сексуальным образом

42-летняя актриса примерила белоснежный костюм на голое тело, чем восхитила поклонников.
Комсомольская правда 22 июля в 09:06
Общество

В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми

«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
505
Происшествия

Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках

Znak.com 05:00
Общество

СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии

За прошедшие полгода военные следователи выявили резкий всплеск уклонения призывников от службы — он увеличился в 1,7 раза.
Live24 06:14
230
Футбол

«Зенит» близок к покупке Ловрена у «Ливерпуля» — СМИ

Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена.
REGNUM 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Людмила Нарусова
Российский депутат
Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное