Коронавирус
РИА НовостиСенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
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Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК 04:28
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью
Прославленный британский актер, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон сделал предложение модели Сьюки Уотерхаус.
Пятый канал 01:36
Единоборства
Майк Тайсон назвал дату боя с Роем Джонсом
Rambler News Service 07:33
Футбол
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Происшествия
В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34
РИА Новости вчера в 12:48
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов
REGNUM 02:41
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 21 июля в 13:44
Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Финансы
ЦБ оценил срок возврата экономики РФ к докризисному уровню в 1,5 года
Восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет более полутора лет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.
Интерфакс 08:25
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Армия и оружие
Российскому атомному «Князю Владимиру» сделали «мелкий тюнинг»
ВМФ России получил АПЛ проекта 995А 12 июня в День России. Российской атомной подводной лодке "Князю Владимиру" сделали "мелкий тюнинг".
Piter.tv 08:17
Общество
Из затонувшего в 2019 году под Одессой танкера снова полилась нефть
Из затонувшего под Одессой танкера "Делфи" вновь произошел крупный разлив нефти.
РЕН ТВ 07:37
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv 04:10
Происшествия
В «Царском Селе» ребенок уронил бронзовый бюст XVIII века
АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:37
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер 22 июля в 08:27
Шоу-бизнес
Марина Влади рассказала, почему Высоцкий мог жить только в России
Советский актер и бард Владимир Высоцкий никогда не думал о переезде в другую страну. Об этом рассказала его вдова, актриса Марина Влади.
URA.Ru 02:39
Политика
Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту.
RT на русском 08:08
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Шоу-бизнес
«Эталон красоты»: Екатерина Климова очаровала всех своим сексуальным образом
42-летняя актриса примерила белоснежный костюм на голое тело, чем восхитила поклонников.
Комсомольская правда 22 июля в 09:06
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Общество
СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии
За прошедшие полгода военные следователи выявили резкий всплеск уклонения призывников от службы — он увеличился в 1,7 раза.
Live24 06:14
Футбол
«Зенит» близок к покупке Ловрена у «Ливерпуля» — СМИ
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 15:13 — REGNUM «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе защитника Деяна Ловрена.
REGNUM 08:13