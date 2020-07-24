Коронавирус
РИА НовостиСенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко. "Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице", - отметила Нарусова.
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с чего всё началось
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Людмила Нарусова.РИА Новости03:21
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