Lenta.ruСенатор Алексей Пушков назвал курс Германии на отказ от газа из России безумиемЧлен Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа.Lenta.ruГлава минфина ФРГ также добавил, что Германия делает всё возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.ИзвестияНа этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.РИА НовостиС 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВИА Красная ВеснаФАНLife.ruПодробнее о событииЧлен Совфеда России Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газаКомсомольская правда19:35Пушков назвал безумным желание ФРГ быстро отказаться от российского газаLife.ru18:56Сенатор Алексей Пушков назвал курс ФРГ на отказ от газа из России к 2024 году безумиемРИА Новости17:52Сенатор Пушков: отказ от российского газа в 2022–2023 годах станет безумием для ГерманииТелеканал 360°18:36Пушков назвал утопическим курс ФРГ на отказ от российского газаФАН19:35Сенатор Пушков: отказ от российского газа в 2022-2023 годах стал бы безумием для ФРГГазета.Ru18:19Сенатор Алексей Пушков назвал курс Германии на отказ от газа из России безумиемLenta.ru18:54Показать ещёОценить92Поделиться