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Сенатор Алексей Пушков назвал курс Германии на отказ от газа из России безумием

Член Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа.
Lenta.ru
Глава минфина ФРГ также добавил, что Германия делает всё возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.
Известия
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.
РИА Новости
С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
РИА Новости

Подробнее о событии

Член Совфеда России Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа
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