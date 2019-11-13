Политика
Газета.RuСенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости". Она также сказала о скором проведении в стране президентских выборов.
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Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
iReactor вчера в 22:14
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Энергетика
«Нафтогаз» потерял на арбитраже с «Газпромом» свыше 1,6 млрд долларов
Предполагаемая прибыль украинского «Нафтогаза» от тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже составляет не более 460 млн долларов, следует из годового отчета украинского газового монополиста.
ФАН 09:37
Политика
В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о встрече Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Казахстане по приглашению Нурсултана Назарбаева.
Аргументы недели 05:52
Авто
Стало известно число владельцев роскошных авто в Башкирии
Самый большой транспортный налог в Башкирии платит владелец Bentley Continental GT Speed 2017 года выпуска мощностью 642 л.с. Сумма налога на него составляет 264 тыс. 825 рублей.
Профиль 06:54
Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
News.ru 03:46
Происшествия
Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость
В процессе смены караула часовой отстёгивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передёргивает затвор — на всё это достаточно двух секунд.
Чита.Ру 18:25
Экономика
300 млн руб выделят на жильё молодым семьям Забайкалья в 2020 году
Получить ипотечный кредит по процентной ставке в 2% смогут участники «Дальневосточного гектара» и молодые семьи.
Zab.RU 20:30
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости 16:11
Политика
Украинский вице-премьер заявил о войне с Россией из-за Крыма
По словам украинского вице-премьера, «война» может закончиться только после того, как Россия заплатит деньги за «свою агрессию», а также «вернет» Крым, который, как считает он, все равно станет украинским, когда «Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук».
iReactor вчера в 15:50
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Здоровье
Врачи владимирской больницы массово увольняются
Несколько врачей больницы №6 в Юрьевце подали заявление об увольнении.
Призыв (г. Владимир) 08:59
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21
Происшествия
Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину
Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
Алтайская правда 09:28
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 01:18
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 20:16
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Политика
Турция экстрадировала первого террориста ИГИЛ на родину
Турция сегодня экстрадировала первого иностранного игиловца (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ) из страны.
Московский Комсомолец Турция вчера в 04:09
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05