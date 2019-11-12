Политика

Газета.RuГазета.RuСенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости". Она также сказала о скором проведении в стране президентских выборов.
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