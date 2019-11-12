Политика
Газета.RuСенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости". Она также сказала о скором проведении в стране президентских выборов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:44, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi готовит к выпуску суперкамерофон, обгоняющий Mi Note 10
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей
Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Общество
Край вошел в число регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов
Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин включил Красноярский край в число 16 регионов, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Авто
В России отзывают 10 автомобилей BMW
В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Транспорт
Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков
Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Политика
Лукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни
Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме.
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Авто
Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
Общество
Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции
В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% территории города.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
Общество
Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы
Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Футбол
Левандовски назвал самого жёсткого защитника, против которого играл
Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает капитана «Реала» Серхио Рамоса самым сложным оппонентом на футбольном поле.
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Наука
Скользкий слой льда оказался отличным от воды
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Происшествия
Житель Читы обвиняется в сексуальном насилии над семилетней падчерицей
По версии следствия, в прошлом году, воспользовавшись отсутствием дома сожительницы, пьяный мужчина надругался над девочкой, совершив "действия сексуального характера без применения насилия".
Культура
Егор Дружинин показал, как вместе с детьми смотрит шоу «Танцы на ТНТ»
Вся семья с интересом следит за шоу «Танцы на ТНТ», в котором Егор Дружинин выступает наставником.