Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Депутат отметил, что Латвия в очередной раз продемонстрировала, как пытается "бежать впереди паровоза" и принимать решения, которые "приятны Вашингтону, но на которые даже сам Вашингтон пока не решается".
«Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера», — написала артистка.
Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея № 12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву оштрафовали на 40 тыс. руб. после резонансного танца, с которым на конкурсе выступили лицеисты, сообщается на сайте Верх-Исетского районного суда.
Автосервис в Крыму, хозяин которого отказал в обслуживании приехавшим на вулканизацию на автомобиле с символикой "Z" военнослужащим, демонтировали как незаконную постройку, сообщил в четверг ТАСС глава Красногвардейского района Роман Шантаев.
Член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина заявила, что Латвия не является самой влиятельной страной в Евросоюзе, однако ответить на признание России спонсором терроризма необходимо.