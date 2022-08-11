Будьте в Плюсе

Сенатор Цеков: Москва ответит на решение Латвии о признании России «спонсором терроризма»

Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
РИА Новости
Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма.
РИА Новости
Депутат отметил, что Латвия в очередной раз продемонстрировала, как пытается "бежать впереди паровоза" и принимать решения, которые "приятны Вашингтону, но на которые даже сам Вашингтон пока не решается".
ТАСС
В сейме заявили, что Россия «поддерживала и финансировала террористические режимы».
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Сенатор Цеков: Москва ответит Латвии на признание России «спонсором терроризма»
Ведомости06:28
Сенатор Цеков: Москва ответит на решение Латвии о признании России «спонсором терроризма»
РИА Новости05:53
Самое цитируемое
Сенатор Цеков пригрозил Латвии болезненными экономическими мерами после решения по России
ФАН05:47
Сенатор Цеков: Россия примет жесткие меры к Латвии за признание «спонсором терроризма»
Газета.Ru05:51
Цеков заявил, что Москва ответит Латвии на решение ее сейма
Общественная служба новостей05:46
Сенатор Цеков предупредил об ответе Латвии на признание России «спонсором терроризма»
Lenta.ru05:32
Сенатор Цеков предупредил Ригу об ответе экономического характера после признания России «спонсором терроризма»
Известия05:28

Интересное

Эстония разрешила въезд сотрудникам диппредставительств РФ и родственникам эстонцев

МИД Эстонии объявил о закрытии въезда для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу.
Lenta.ru07:22

Шольц назвал условием для визита Путина в ФРГ мирный договор между Россией и Украиной

Основным условием для вероятного визита президента России Владимира Путина в Германию является мирный договор между Москвой и Киевом, не носящий характера «принудительного мира».
Lenta.ru07:37

МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
РИА Новости05:20

Лобода объяснила срыв своего концерта в Эстонии «невозможностью осуществления райдера»

«Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера», — написала артистка.
Lenta.ru07:24

Минобороны: ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны за 11 августа.
РИА Новости06:13

«Трактор» одержал вторую победу подряд на мемориале Ромазана

«Трактор» одержал вторую победу подряд на турнире, вчера команда победила «Металлург» (4:1). Следующий матч на мемориале Ромазана челябинцы проведут против «Амура» 12 августа (начало — в 13.00).
Спорт-Экспрессвчера в 08:21

Бывшего завуча лицея в Екатеринбурге оштрафовали после танца учеников за пропаганду ЛГБТ

Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея № 12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву оштрафовали на 40 тыс. руб. после резонансного танца, с которым на конкурсе выступили лицеисты, сообщается на сайте Верх-Исетского районного суда.
РБК06:43

В Крыму демонтировали автосервис, отказавший в обслуживании военным

Автосервис в Крыму, хозяин которого отказал в обслуживании приехавшим на вулканизацию на автомобиле с символикой "Z" военнослужащим, демонтировали как незаконную постройку, сообщил в четверг ТАСС глава Красногвардейского района Роман Шантаев.
ТАСС07:24

Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал прекратить выдачу виз россиянам

Член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина заявила, что Латвия не является самой влиятельной страной в Евросоюзе, однако ответить на признание России спонсором терроризма необходимо.
Lenta.ru06:23

Bloomberg: Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям

Россия одерживает верх в противостоянии с Западом на нефтяном рынке, несмотря на введенные против Москвы санкции.
BFM.ru23:45