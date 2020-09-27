Сенатор Джабаров призвал стороны конфликта в Карабахе к переговорам
Смотрите также
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 51
«Салават Юлаев» и «Витязь» забили на двоих 11 шайб
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала плей-офф НХЛ
Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту
На трассе под Керчью сгорел рейсовый автобус
Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге
Хоккеист «Динамо-Алтай» погиб в ДТП в Алтайском крае
Трамп представил кандидата на пост судьи Верховного суда США
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь
Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
В Минске перед митингом оппозиции начались задержания
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 51
Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала плей-офф НХЛ
Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны решать вопросы мирным путем и сесть за стол переговоров, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, стороны должны прекратить огонь, пишет РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии