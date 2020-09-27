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Сенатор Джабаров призвал стороны конфликта в Карабахе к переговорам

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны решать вопросы мирным путем и сесть за стол переговоров, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, стороны должны прекратить огонь, пишет РИА Новости.В источнике
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Российская газета

Сенаторы РФ готовы подключиться к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

Российская газета08:23
РЕН ТВ

В Совфеде высказались о новом обострении конфликта в Нагорном Карабахе

РЕН ТВ07:39
Lenta.ru

В России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Lenta.ru03:40
Аргументы и Факты

В Совфеде призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе начать переговоры

Аргументы и Факты04:40
Эхо Москвы

Российский МИД призвал все стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и приступить к переговорам

Эхо Москвы04:02
ИА Красная Весна

Совфед РФ готов принять участие в урегулировании Карабахского конфликта

ИА Красная Весна08:29
Народные новости

Российский сенатор Джабаров призвал начать переговоры по Карабаху

Народные новости03:15

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
5,2K

«Салават Юлаев» и «Витязь» забили на двоих 11 шайб

Победу «Салавату» принесли дубль 18-летнего форварда Родиона Амирова (голы за четыре секунды до конца первого периода и на 25-й минуте), забитые шайбы Дмитрия Кугрышева (11-я минута), Ильи Баранова (29-я), Евгения Лисовца (51-я) и Алексея Пустозёрова (55-я), а также четыре «ассиста» Никиты Сошникова.
News.ruвчера в 10:27

Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о погибших и раненых при обстрелах

Ракетно-артиллерийский огонь со стороны Вооруженных сил Азербайджана привел к жертвам и раненым среди гражданского населения, сообщил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.
Политическая Экспертиза03:08
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