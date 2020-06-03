Общество

BFM.ruBFM.ruСенатор Керимов подал в суд на Forbes

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости». Об этом сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
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Сенатор Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к изданиям Forbes и «Ведомости»

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Гагаринском районном суде столицы, со стороны Керимова зарегистрированы иски к: АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»).
Агентство Москвавчера в 17:50

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Сенатор Керимов подал иск к «Ведомостям» и Forbes

РИА Новости05:35

Сенатор Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к изданиям Forbes и «Ведомости»

Агентство Москвавчера в 17:50

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

РБК03:37

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

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Сенатор Сулейман Керимов подал иски к изданиям «Ведомости», «Форбс» и «Версия»

Эхо Москвы03:32

Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и «Ведомости»

Москва 24вчера в 19:01

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

ТАСС04:02
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Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
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