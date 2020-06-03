Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Гагаринском районном суде столицы, со стороны Керимова зарегистрированы иски к: АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»).

с чего всё началось

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости». Об этом сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes

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