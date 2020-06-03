Общество
BFM.ruСенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости». Об этом сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
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Сенатор Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к изданиям Forbes и «Ведомости»
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Гагаринском районном суде столицы, со стороны Керимова зарегистрированы иски к: АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»).Агентство Москвавчера в 17:50
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Сенатор Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к изданиям Forbes и «Ведомости»
Агентство Москвавчера в 17:50
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Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
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На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Ульяновск онлайн 05:46
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
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Instagram запустил в России новую функцию
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RT на русском вчера в 07:58
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Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
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Петрозаводск говорит вчера в 08:22
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Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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Руби Роуз покинула проект после съемок первого сезона. Официальной причиной ухода актриса назвала затянутость съемок.
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