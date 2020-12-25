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Коммерсантъ

Сенатор Керимов возглавил список разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров

Журнал Forbes назвал десять россиян, которые больше всего разбогатели в период пандемии коронавируса. По оценкам издания, их суммарное состояние в 2020 году увеличилось почти на $33 млрд. Первое место в рейтинге занял сенатор Сулейман Керимов.В источнике
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Forbes

Десять российских миллиардеров за год разбогатели на $33 млрд: топ-10 бизнесменов по росту состояния в 2020-м

Керимовым принадлежат 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала». Долей в «Полюсе» и аэропортом владеет сын Керимова Саид. Благодаря росту цен на золото за год состояние семьи сенатора выросло более чем на 100%, до $20,9 млрд (на 20 декабря).
Forbes05:11
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Десять российских миллиардеров за год разбогатели на 33 млрд долл. Больше всех — Сулейман Керимов

Фонтанка.Ру06:53
Коммерсантъ

Сенатор Керимов возглавил список разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров

Коммерсантъ07:45
URA.Ru

Forbes назвал миллиардеров России, разбогатевших во время кризиса

URA.Ru07:10
Интерфакс

Forbes назвал Керимова самым разбогатевшим миллиардером РФ в 2020 г

Интерфакс09:51
Эхо Москвы

Сенатор Сулейман Керимов возглавил рейтинг российских миллиардеров, которые больше всех разбогатели в уходящем году

Эхо Москвы06:35
ТАСС

Керимов возглавил рейтинг самых разбогатевших миллиардеров России по версии Forbes

ТАСС06:21
Forbes

Десять российских миллиардеров за год разбогатели на $33 млрд: топ-10 бизнесменов по росту состояния в 2020-м

Forbes05:11

Елизавета II из-за пандемии отметит Рождество в Виндзорском замке

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