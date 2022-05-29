Позиция президента Украины Владимира Зеленского по вступлению страны в НАТО и отказ от урегулирования конфликта в Донбассе стали причиной начала российской военной спецоперации, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ в интервью Economist.
Укрепление рубля может закончиться во втором полугодии 2022 года и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские Вооружённые силы.