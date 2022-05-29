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Сенатор Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений

Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений.
РИА Новости
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что его ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на торговлю в рублях.
РЕН ТВ
"Поставки зерна, удобрений - все за рубли", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
РЕН ТВ
Отмечается, что российский бюджет ежемесячно пополняется почти на 20 миллионов долларов только с экспорта энергоносителей в недружественные страны.
РЕН ТВ

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Сенатор Клишас предложил продавать зерно и удобрения только за рубли
РЕН ТВ20:53
Сенатор Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений
РИА Новости20:48
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