«Текущее укрепления рубля в целом можно охарактеризовать как результат попыток правительства нормализовать повестку внутри страны, сбить инфляцию», — заявил журналу «Компания» финансовый аналитик Сергей Дроздов.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в субботу, что, по предварительной информации, среди сдавшихся в плен националистов, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, есть иностранные граждане.
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.
Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.