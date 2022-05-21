Будьте в Плюсе

Сенатор Клишас заявил о критериях для реального укрепления рубля

«О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», – написал в своем телеграм-канале Клишас.
Капитал страны
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 впервые с апреля 2017 года.
ПРАЙМ
Курс USD/RUB на торгах в пятницу опустился ниже 58 рублей за доллар и достиг минимума 57,07 прежде, чем вернуться к 60,00 на новостях о решении ЦБ в отношении маржинальной валютной торговли.
Finam.Ru
«Текущее укрепления рубля в целом можно охарактеризовать как результат попыток правительства нормализовать повестку внутри страны, сбить инфляцию», — заявил журналу «Компания» финансовый аналитик Сергей Дроздов.
Компания

Подробнее о событии

Клишас: Говорить об укреплении рубля можно будет только после разрешения на покупку по курсу биржи
ГлобалМСК.ру07:51
Эксперт сообщил, когда можно будет говорить о реальном укреплении рубля
ИА Красная Весна07:03
Сенатор Клишас назвал критерий реального укрепления рубля
REGNUM03:26
Сенатор Клишас назвал условие, при котором можно будет заявить о реальном укреплении рубля
ПРАЙМ05:19
В Совфеде усомнились в реальном укреплении рубля
Капитал страны05:08
Глава комитета СФ по госстроительству Клишас: пока рано говорить о реальном укреплении рубля
News.ru03:59
Клишас назвал условие, при котором можно будет говорить о реальном укреплении рубля
Профиль05:36

Интересное

Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что ВСУ убили раненую девушку-снайпера

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал об убийстве Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе их раненой девушки-снайпера.
Lenta.ru13:56

Пушилин: среди сдавшихся в «Азовстали», по предварительной информации, есть иностранцы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в субботу, что, по предварительной информации, среди сдавшихся в плен националистов, которые были заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, есть иностранные граждане.
ТАСС15:24

«Собачья дверь» на Марсе является скальным «входом в древнее прошлое» Марса

Очевидно, что людям было бы трудно войти в внутрь скалы через эту "дверь", поэтому команда НАСА окрестила ее "собачьей дверью".
AstroNews.ru10:08

Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука

Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).
РИА Новости13:58

Посольство США на Украине поместило Байдена на картину Репина «Запорожцы»

Посольство США на Украине опубликовало картину Ильи Репина "Запорожцы", поместив туда американского президента Джо Байдена.
Газета.Ru14:24

Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если Стокгольм и Хельсинки ясно продемонстрируют, что они солидарны с Турцией в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности.
ТАСС11:17

Минобороны: украинские боевики для дискредитации ВС России обстреляли дома в Николаевке

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.
RT на русском14:45

Офицер США Риттер: Вашингтон выделил Украине помощь без понимания контекста

Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
РИА Новости15:15

В Интернете опубликован рейтинг беспроблемных автомобилей с пробегом в РФ в 2022 году

Аналитики сервиса «Авто.ру» назвали самые беспроблемные подержанные автомобили в 2022 году.
Автоновости дня03:11

Spiegel: отношения Германии и Польши обострились из-за поставок вооружений Украине

Отношения Германии и Польши обострились из-за затянувшихся переговоров о поставках вооружений Украине, пишет Spiegel.
РБК12:21