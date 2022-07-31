РИА НовостиСенатор Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара беспилотника по штабу ЧФСенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать преждевременных выводов.РИА НовостиПо последним данным, пострадали шесть человек.КП - КрымПосле случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.Life.ruПо предварительной версии, бомбу в штаб принес беспилотный летательный аппарат.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьКП - СевастопольКП - СевастопольПолитическая ЭкспертизаREGNUMНародные новостиLife.ruНациональная служба новостейКП - КрымПодробнее о событииСенатор Ковитиди опровергла свое заявление о запуске беспилотника в СевастополеФАН07:17Сенатор Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара беспилотника по штабу ЧФРИА Новости06:59Самое цитируемоеКовитиди призвала не делать преждевременных выводов об ударе беспилотника по штабу ЧФНациональная служба новостей07:57Сенатор Ковитиди призвала не спешить с выводами об атаке на штаб Черноморского флотаLenta.ru07:47Ольга Ковитиди опровергла версию, что беспилотник атаковал Штаб ЧФ с территории СевастополяКП - Севастополь07:17В Совфеде предостерегли от поспешных выводов по атаке дрона на генштаб ЧФREGNUM09:46Ковитиди опровергла свое заявление о том, что атака на штаб ЧФ совершена изнутриОбщественная служба новостей06:53Показать ещёОценить81Поделиться