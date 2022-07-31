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Сенатор Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара беспилотника по штабу ЧФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала дождаться результатов расследования по атаке БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и предложила не делать преждевременных выводов.
РИА Новости
По последним данным, пострадали шесть человек.
КП - Крым
После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены.
Life.ru
По предварительной версии, бомбу в штаб принес беспилотный летательный аппарат.
Smotrim.ru

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Сенатор Ковитиди опровергла свое заявление о запуске беспилотника в Севастополе
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Сенатор Ковитиди призвала дождаться итогов расследования удара беспилотника по штабу ЧФ
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