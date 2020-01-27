Политика

ИзвестияИзвестияСенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
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Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

РИА Новостивчера в 15:06

Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Интерфаксвчера в 15:24

Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи

РБКвчера в 15:06

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Московский Комсомолец00:07

Мишустин назначил несколько новых заместителей министров

ТК Звездавчера в 15:05

Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов

RT на русскомвчера в 14:57

Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи

ТАССвчера в 14:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
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Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.
Вести.Ru 26 января в 07:51
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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РБК 03:47
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Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

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Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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Армия и оружие

В Сети появилось видео уничтожения ракетой танка Т-72

Попадание ракеты Т-72М1 Adra в сирийском Алеппо попало на видео.
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Более 100 человек скончались после заражения коронавирусом в Китае

Все пациенты в других странах заразились в двух случая: при самостоятельных поздках в Ухань, либо же при тесном контакте с недавно вернувшимися из Уханя людьми.
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Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
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Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
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В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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