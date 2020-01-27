Политика

ИзвестияИзвестияСенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
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Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов

РЕН ТВ14:59

Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи

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Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

РИА Новости15:06

Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Интерфакс15:24

Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов

RT на русском14:57

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

Известия15:11

Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи

ТАСС14:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
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«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 20:17
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Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
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Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
РБК 21:37
Культура

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Ридус 25 января в 11:33
Происшествия

В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
Газета.Ru 19:16
Политика

В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
РИА Новости 17:48
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В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
RT на русском 19:40
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 21:22
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 03:07
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Политика

Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Газета.Ru 04:56
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
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Происшествия

В Челябинске умерла 13-летняя школьница, заболевшая гриппом

В Челябинске умерла 13-летняя ученица школы №94, которой предварительно ставили диагноз грипп.
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Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
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Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Российская газета 21:56
Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Эхо Москвы 10:30
Армия и оружие

В Сирии боевики готовят провокации с химоружием

Боевики готовят провокации с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Вести.Ru 18:36
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Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
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Председателя ЖСК застрелили в Новосибирске

Председателя ЖСК застрелили в Новосибирске. Убит Олег Арчибасов, глава ЖСК «Залесский».
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Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»

Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
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Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по получению взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru 22:52
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