Политика

ИзвестияИзвестияСенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
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Саратовский сенатор Людмила Бокова стала высокопоставленым чиновником

Московский Комсомолец00:07

Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Интерфаксвчера в 15:24

Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи

ТАССвчера в 14:59

Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина

РИА Новостивчера в 15:06

Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов

РЕН ТВвчера в 14:59

Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов

RT на русскомвчера в 14:57

Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи

РБКвчера в 15:06
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Путешествия

Туроператоры предлагают варианты при аннуляции туров в Китай

Туроператоры, приостановившие продажи туров в Китай, заявили о своей позиции по поводу аннуляции туров и возврату средств.
ТурДом вчера в 10:00
Политика

Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 01:41
Кино

Disney после «Короля Льва» выпустит экранизацию «Бэмби»

Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бэмби", сообщает Deadline.
Газета Metro 02:03
Политика

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
РИА Новости 03:48
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Технологии

В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, заплаток пока нет

Парад обнаруженных в процессорах Intel уязвимостей продолжили новые виды атаки на кеш.
3DNews 03:07
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 26 января в 15:34
Футбол

Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса

Бомбардир.ру вчера в 15:58
Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
РИА Новости вчера в 15:11
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Спорт

Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Футбол

Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей

Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Metaratings 02:20
Кино

Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»

Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
NewInform 26 января в 22:35
Политика

Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
RT на русском вчера в 16:57
Теннис

Федерер обыграл семь матчболов и победил Сандгрена на Australian Open

REGNUM 03:02
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Шоу-бизнес

«Купила место на кладбище»: алкоголизм и забытье Ирины Отиевой

StarHit.ru вчера в 09:00
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК вчера в 00:04
Общество

Число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться

После введения патентов на трудовую деятельность число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться.
Пятый канал вчера в 23:29
Общество

Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 16:50
Гаджеты

Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Кино

Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»

Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.
Lisa.ru 25 января в 03:45
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