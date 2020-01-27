Политика
ИзвестияСенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Путешествия
Туроператоры предлагают варианты при аннуляции туров в Китай
Туроператоры, приостановившие продажи туров в Китай, заявили о своей позиции по поводу аннуляции туров и возврату средств.
Политика
Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Кино
Disney после «Короля Льва» выпустит экранизацию «Бэмби»
Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бэмби", сообщает Deadline.
Политика
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Технологии
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, заплаток пока нет
Парад обнаруженных в процессорах Intel уязвимостей продолжили новые виды атаки на кеш.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Футбол
Marca: «Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Спорт
Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем
Футбол
Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей
Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Кино
Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»
Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Шоу-бизнес
«Купила место на кладбище»: алкоголизм и забытье Ирины Отиевой
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Общество
Число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться
После введения патентов на трудовую деятельность число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться.
Общество
Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет
В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.