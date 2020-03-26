Коронавирус

REGNUMREGNUMСенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус. Напомним, 25 марта состоялось заседание Совета Федерации РФ.
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с чего всё началось

В Совфеде объяснили решение Нарусовой самоизолироваться

Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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