Коронавирус
REGNUMСенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус. Напомним, 25 марта состоялось заседание Совета Федерации РФ.
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с чего всё началось
Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.РИА Новости02:31
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