Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус. Напомним, 25 марта состоялось заседание Совета Федерации РФ.

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

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