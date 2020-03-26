Коронавирус
РИА НовостиСенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Нарусова входит в состав этого комитета.
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Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 03:10
с чего всё началось
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что Нарусова якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.РИА Новости02:31
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