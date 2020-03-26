Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что Нарусова якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.

с чего всё началось

Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет.

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Нарусова входит в состав этого комитета.

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