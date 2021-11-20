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Сенатор Петрикова пообещала, что Совфед займется криптовалютами

За криптовалютами может быть будущее, но им присуща серьезная волатильность, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова в разговоре с Ura.ru.В источнике

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Сенатор Перминова пообещала, что Совет Федерации займется криптовалютами
Центральная Служба Новостей12:32
Сенатор Петрикова пообещала, что Совфед займется криптовалютами
Lenta.ru11:47
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