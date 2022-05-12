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Сенатор Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи на сумму почти $40 млрд

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму — почти $40 млрд.
RT на русском
10 мая ведущий Fox News Такер Карлсон выразил недоумение по поводу того, что президент США Джо Байден намерен отправить в качестве помощи Киеву еще $40 млрд в то время, как «американцы не могут позволить купить мяса или солярки».
Известия
Нижняя палата Конгресса США, палата представителей, одобрила инициативу Байдена 11 мая, увеличив объем помощи до $40 млрд.
РБК
Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Сенатор США Пол заблокировал законопроект о выделении помощи Украине на $40 млрд
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Сенатор США Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении помощи Украине на $40 млрд
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Сенатор Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи на сумму почти $40 млрд
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