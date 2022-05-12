10 мая ведущий Fox News Такер Карлсон выразил недоумение по поводу того, что президент США Джо Байден намерен отправить в качестве помощи Киеву еще $40 млрд в то время, как «американцы не могут позволить купить мяса или солярки».
В случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва, вероятно, попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС, написал в статье для агентства NoonPost обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда.
В Великобритании следует сократить число государственных чиновников на 90 тыс. человек из-за «раздутых» департаментов, сэкономленные средства направят на помощь британцам в условиях кризиса, заявил глава правительства королевства Борис Джонсон на выездном заседании кабинета министров в Сток-он-Трент, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.