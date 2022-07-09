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Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины

Западные лидеры, возможно, "не вполне трезво" оценивают свои возможности поддерживать Украину и способность "нести бремя" введенных ими антироссийских санкций, написал в своем Telegram-канале
 сенатор Алексей Пушков.
ПРАЙМ
Алексей Пушков добавил, что еще совсем недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо говорил о "конце вечеринки для углеводородов из РФ".
РЕН ТВ
Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать, говорится в материале.
Известия
Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики".
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