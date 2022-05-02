"Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова к приостановке поставок российского газа, являются слишком красивыми, чтобы быть правдой", - говорится в публикации Der Spiegel.
"Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране, они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран, хотя войска США не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют военное снаряжение, гуманитарную и денежную помощь", - отмечается в статье.
Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) отреагировал на заявление Джастина Гейджи (23-3), который сообщил, что действующему чемпиону UFC в легком весе предстоит пройти через тот же ад, через который прошел Хабиб Нурмагомедов (29-0).