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Сенатор Пушков охарактеризовал курс Германии на отказ от российского газа как безумие

Член Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа.
Lenta.ru
Курс немецких властей на отказ от поставок газа из России в 2024 году выглядит утопическим.
RT на русском
"Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа готова к приостановке поставок российского газа, являются слишком красивыми, чтобы быть правдой", - говорится в публикации Der Spiegel.
Российская газета
Топливо ФРГ покупает в огромных объемах, но оно поступает только по трубопроводам.
Известия

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Сенатор Пушков охарактеризовал курс Германии на отказ от российского газа как безумие
РИА Новости20:42
Член Совфеда России Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа
Комсомольская правда19:35
Сенатор Алексей Пушков назвал курс Германии на отказ от газа из России безумием
Lenta.ru18:54
Пушков назвал безумным желание ФРГ быстро отказаться от российского газа
Life.ru18:56
Сенатор Пушков: отказ от российского газа в 2022–2023 годах станет безумием для Германии
Телеканал 360°18:36
Пушков назвал утопическим курс ФРГ на отказ от российского газа
ФАН19:35
Сенатор Пушков: отказ от российского газа в 2022-2023 годах стал бы безумием для ФРГ
Газета.Ru18:19

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