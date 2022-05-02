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Сенатор Пушков охарактеризовал курс Германии на отказ от российского газа как безумие

Отказ Германии от поставок газа из России в 2022-2023 годах стал бы "безумием" для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости
Курс немецких властей на отказ от поставок газа из России в 2024 году выглядит утопическим.
RT на русском
Как сообщает немецкое издание, Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от голубого топлива из РФ только при условии отключения промышленных предприятий.
Аргументы и Факты
Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют.
Известия

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Сенатор Пушков охарактеризовал курс Германии на отказ от российского газа как безумие
РИА Новости20:42
Сенатор Пушков: отказ от российского газа в 2022-2023 годах стал бы безумием для ФРГ
Газета.Ru18:19
Сенатор Алексей Пушков назвал курс Германии на отказ от газа из России безумием
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Пушков назвал утопическим курс ФРГ на отказ от российского газа
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ИА Красная Весна19:25
Член Совфеда России Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа
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Сенатор Пушков заявил, что отказ Европы от газа из РФ «выглядит почти неосуществимо»
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