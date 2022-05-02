Как сообщает немецкое издание, Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от голубого топлива из РФ только при условии отключения промышленных предприятий.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
После завершения седьмого и последнего этапа юстировки телескопа команда провела ряд совещаний по принятию ключевых решений и единогласно согласилась с тем, что телескоп готов к следующей и последней серии подготовительных работ, известной как ввод в эксплуатацию научных инструментов.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".