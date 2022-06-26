ИзвестияСенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о «конце вечеринки» российских углеводородовРоссийский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 27 июня, прокомментировал заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о «конце вечеринки» для российских углеводородов.ИзвестияКак ранее заявил Джонсон, страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу.РИА НовостиЧлен Совета Федерации напомнил Джонсону, что заменить Россию как поставщика газа в Европу будет крайне сложно.RT на русскомКак писал сайт kp.ru, на площадке саммита G7 британский премьер пошутил, что лидеры стран «Группы семи» «должны показать, что круче Путина».Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuВечерняя МоскваРоссийская газетаПолитика СегодняLife.ruКомсомольская правдаREGNUMФАНПодробнее о событииСенатор Пушков отреагировал на слова Джонсона об окончании углеводородной вечеринки для G7RT на русском19:42Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о «конце вечеринки» российских углеводородовИзвестия18:47Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородовГазета.Ru18:22Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородовРИА Новости17:58Пушков упрекнул Джонсона за слова о «вечеринке углеводородов РФ»URA.Ru17:51Пушков едко ответил Джонсону про налаживание «новой энергетики» в ЕвропеМосковский Комсомолец17:34Сенатор Пушков ответил Джонсону на слова о конце «вечеринки» углеводородов из РоссииLenta.ru18:28Показать ещёОценить138Поделиться