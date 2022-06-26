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Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о «конце вечеринки» российских углеводородов

Российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 27 июня, прокомментировал заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о «конце вечеринки» для российских углеводородов.
Известия
Как ранее заявил Джонсон, страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу.
РИА Новости
Член Совета Федерации напомнил Джонсону, что заменить Россию как поставщика газа в Европу будет крайне сложно.
RT на русском
Как писал сайт kp.ru, на площадке саммита G7 британский премьер пошутил, что лидеры стран «Группы семи» «должны показать, что круче Путина».
Комсомольская правда

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Сенатор Пушков отреагировал на слова Джонсона об окончании углеводородной вечеринки для G7
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Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о «конце вечеринки» российских углеводородов
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Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов
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