Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом.

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter. Варшава хочет скрыть неудобную для себя правду о начале Второй мировой войны, добавил Пушков.

Политика Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.

Технологии Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Происшествия В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Энергетика Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Технологии Volkswagen придумал робота для зарядки электромобилей Концептуальный «робо-зарядник» сам подъедет к машине и сделает всё за человека: на борту робота есть батарея в 25 кВтч и функция быстрой зарядки на 50-киловатт.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Общество Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Общество Путин подписал закон о единой электронной очереди в детские сады Президент России Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Финансы Курс доллара снизился до 61,78 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.