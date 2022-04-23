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Сенатор Пушков заявил о стратегическом курсе ФРГ на сворачивание отношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия выбрала курс на сворачивание отношений с Россией. «Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал Пушков в своём Telegram.
RT на русском
В свою очередь, глава МИД Анналена Бербок утверждала, что страны Европы должны выстраивать безопасность не "с Россией, а от России".
РИА Новости
Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Сенатор Алексей Пушков: Германия выбрала курс на сворачивание отношений с Россией
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Сенатор Пушков заявил, что ФРГ взяла курс на сворачивание отношений с Россией
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Сенатор Пушков заявил о стратегическом курсе ФРГ на сворачивание отношений с Россией
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Сенатор Пушков рассказал о стратегическом курсе ФРГ на сворачивание отношений с Россией
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