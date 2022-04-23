Будьте в Плюсе

Сенатор Пушков заявил о стратегическом курсе ФРГ на сворачивание отношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия приняла решение о проведении курса на сворачивание отношений с Россией. «Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал Пушков в своём Telegram.
RT на русском
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер наоборот заявил, что Германия продолжит сотрудничать с Россией после окончания спецоперации на Украине из-за сильной зависимости от российских ресурсов.
URA.Ru
Запад ужесточил санкции в отношении Москвы из-за происходящего на Украине.
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Сенатор Пушков заявил о стратегическом курсе Германии на сворачивание отношений с Россией
Lenta.ru20:31
Пушков: Германия взяла курс на сворачивание отношений с Россией
News.ru18:18
Сенатор Пушков заявил, что ФРГ взяла курс на сворачивание отношений с Россией
Известия19:03
Пушков заявил о новом курсе в отношениях России и Германии
URA.Ru18:48
Сенатор Пушков: Германия приняла курс на сворачивание отношений с Россией
Газета.Ru18:28
Пушков: ФРГ взяла курс на сворачивание отношений с Россией
RT на русском19:19
Сенатор Пушков заявил о стратегическом курсе ФРГ на сворачивание отношений с Россией
РИА Новости18:00

Интересное

Зеленский: Киев выйдет из переговоров при проведении референдумов в регионах Украины

16 апреля Зеленский объявил, что Украина прекратит переговоры с Россией, если будут уничтожены оставшиеся в Мариуполе украинские военные.
РБК20:12

Глава DIHK Ванслебен заявил, что отказ от газа России ударит по ФРГ сильнее коронавируса

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью изданию Deutschlandfunk заявил, что у страны нет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители.
Lenta.ruвчера в 16:58

Минобороны сообщило о выведении из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования вывели из строя логистический терминал на аэродроме возле Одессы, в котором хранилось иностранное военное оборудование.
Lenta.ruвчера в 12:48

Минобороны РФ заявило о новых задачах второй фазы спецоперации на Украине

Как отмечает заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев, контроль над этими территориями позволит российской армии создать коридор в Крым.
Крым 2422 апреля в 09:31

Иммунолог Жемчугов: COVID-19 превратится в сезонную болезнь или перекинется на животных

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал два возможных варианта будущего, которое ожидает коронавирусную инфекцию.
Lenta.ru20:22

ВОЗ: в мире у детей зарегистрировано 169 случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию дел на 21 апреля ей известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, обнаруженного у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США.
ТАССвчера в 16:58

Трамп назвал недавние действия и ошибки Байдена «движением США в ад»

Выступая на митинге своих сторонников в округе Делавэр, штат Огайо, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал недавние необъяснимые действия и речевые ошибки президента США Джо Байдена "движением США в ад", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru21:06

Экономист Штайгер допустил, что эмбарго на ресурсы из России может быть выгодным Москве

Генеральный секретарь экономического совета при германском Христианско-демократическом союзе (ХДС) Вольфганг Штайгер допустил, что введение Европой эмбарго на ресурсы из России теоретически может обернуться выгодой для Москвы.
Lenta.ruвчера в 21:58

Financial Times рассказала о «кошмаре» компании Shell, выходящей из проекта «Сахалин-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell запустила процесс «болезненного» выхода из российского проекта «Сахалин-2», пишет газета Financial Times.
Lenta.ruвчера в 15:00