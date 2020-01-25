Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
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Польские политики позорят свою страну путем заявлений о компенсациях, которые якобы должна заплатить Россия за ущерб Польше во время Второй мировой войны, заявил
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Польский политик
Польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы - премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
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