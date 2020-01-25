Политика
Московский КомсомолецВ Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Польские политики позорят свою страну путем заявлений о компенсациях, которые якобы должна заплатить Россия за ущерб Польше во время Второй мировой войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Радио Sputnik06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Политика
На Украине назвали последствия отставки Суркова
В случае ухода Владислава Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
Общество
ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета
Советник ректора ВШЭ отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
Политика
В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Политика
Николай Долуда ушел с поста вице-губернатора Кубани
Николай Долуда занимал должность заместителя губернатора свыше 13-ти лет.
Культура
Дженнифер Энистон устроила лучший сюрприз фанатам сериала «Друзья»
Дженнифер Энистон решила заглянуть в родную кофейню Central Perk, являющуюся сейчас частью экскурсионного маршрута, и устроить сюрприз посетителям.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Теннис
Рублев победил Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open
Добавим, что с начала сезона Рублев выиграл 11-й матч подряд. Ранее в январе он завоевал титулы на турнирах в Дохе и Аделаиде.
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ
Российский голкипер "Тампы Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей на Матче всех звёзд НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Футбол
«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича
Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Политика
Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию
Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Как НАТО готовит Европу к войне с Россией
Большая часть сил прибудет из США во Францию, Нидерланды, Бельгию и Германию, потом начнется переброска войск в Польшу и страны Балтии.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Гаджеты