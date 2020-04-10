Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСенатор США предложил «наказать» Китай за коронавирус

Китай виноват в смерти американцев из-за коронавируса и безработицы, заявил сенатор США Линдси Грэм 11 апреля в эфире телеканала Fox News. Он сказал, что в пандемии виновато правительство Китая. Сенатор добавил, что США должны «заставить Китай изменить свое поведение».
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Линдси Грэм
Американский политик
Американский политик-республиканец. Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года. С 2019 года он также является председателем сенатского комитета по судебной системе. Уроженец города Сентрал в Южной Каролине, Грэм получил степень доктора юриспруденции в Школе права Университета Южной Каролины в 1981 году.
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