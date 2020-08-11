Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.