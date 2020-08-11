Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Комсомольская правда
Комсомольская правда

Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Комсомольская правда03:01
Телеканал 360°

Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Телеканал 360°01:57
Московский Комсомолец

Глава комитета сената США призвал Лукашенко уйти в отставку

Московский Комсомолец23:56
Lenta.ru

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Lenta.ru00:03
REGNUM

Второй американский сенатор выдвинул условие Лукашенко

REGNUM00:03
Газета.Ru

Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Газета.Ru02:39
РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

РИА Новости23:11

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
68

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
207

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
977

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
345

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
390

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
2