Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку
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Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.В источнике
С чего всё началось
Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
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