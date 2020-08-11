Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Комсомольская правда03:01
Телеканал 360°

Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Телеканал 360°01:57
Газета.Ru

Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Газета.Ru02:39
Lenta.ru

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Lenta.ru00:03
REGNUM

Второй американский сенатор выдвинул условие Лукашенко

REGNUM00:03
Московский Комсомолец

Глава комитета сената США призвал Лукашенко уйти в отставку

Московский Комсомолец23:56
РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

РИА Новости23:11

В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка

Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль» ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития.
В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка
Lenta.ru02:40
6

Болтон указал на шокирующее доверие Трампа к Путину

Наибольший шок за все время работы экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон испытал видя доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Хельсинки, об этом он рассказал 11 августа изданию Business Insider.
ИА Красная Весна02:40

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
15

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
382

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
160

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
114