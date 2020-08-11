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Lenta.ru
Lenta.ru

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
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Комсомольская правда

Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Комсомольская правда03:01
Телеканал 360°

Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Телеканал 360°01:57
РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

РИА Новости23:11
Lenta.ru

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Lenta.ru00:03
REGNUM

Второй американский сенатор выдвинул условие Лукашенко

REGNUM00:03
Московский Комсомолец

Глава комитета сената США призвал Лукашенко уйти в отставку

Московский Комсомолец23:56
Газета.Ru

Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Газета.Ru02:39

Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

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РБК02:49
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
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РИА Новостивчера в 02:26
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153 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
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