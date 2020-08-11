Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку
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Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
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