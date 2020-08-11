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Lenta.ru
Lenta.ru

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Глава комитета сената США призвал Лукашенко уйти в отставку

Московский Комсомолец23:56
ИА Красная Весна

Сенатор из США дал совет Александру Лукашенко

ИА Красная Весна00:09
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Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

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Второй американский сенатор выдвинул условие Лукашенко

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Ридус

В США потребовали отставки Лукашенко

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В США Лукашенко призывают готовиться к передаче власти

Rusvesna.su23:30
РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии

РИА Новости23:11

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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