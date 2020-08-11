Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку
Смотрите также
Экс-футболист сборной России Широков напал на судью во время матча
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
Минздрав предупредил о связи кальянов с эпидемией коронавируса
Программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
У берегов Антарктиды найден загадочный замерзший корабль
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче турнира в Уфе
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы
Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Ирена Понарошку официально развелась с мужем после 10 лет брака
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Шойгу проверил работу медицинского центра Минобороны на Камчатке
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу
МИД РФ: власти Белоруссии сумели не допустить эскалации после выборов
В конгрессе США призвали Лукашенко прекратить «бессмысленное насилие»
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Судья матча «Спартак» – «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии
Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим.
РИА Новости23:11
Подробнее о событии