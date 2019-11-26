Политика

RT на русскомRT на русскомСенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter
 написал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «пересек красную черту».
РБКвчера в 18:43

Подробнее о событии

Сенатор США обвинил Эрдогана в пересечении Турцией красной линии из-за С-400

Известия02:17

В Совфеде сенатора Криса ван Холлена назвали конъюнктурщиком

REGNUM05:46

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Газета.Ru03:00

В конгрессе США призвали ввести санкции против Турции за приобретение С-400

RT на русском06:32

Американский сенатор обвинил Турцию в переходе через красную черту

РБКвчера в 18:43

В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

РИА Новостивчера в 17:27

В Конгрессе заявили, что Турция пересекла красную линию, начав испытание радаров С-400

ТАССвчера в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Нельзя допускать злоупотребления любимым многими новогодним лакомством - мандаринами, предупредили медики.
Российская газета вчера в 23:25
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости 05:19
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать товары в «черную пятницу»

Слишком низкая стоимость может говорить о продаже фальсификата или контрафакта, указывается в рекомендациях ведомства по покупке товаров в "черную пятницу".
ТАСС 02:16
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчётах лиру.
News.ru 06:31
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:59
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Здоровье

Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ

Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
ФедералПресс вчера в 22:48
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Здоровье

Итоги недели. Что важного и интересного произошло в Ульяновской области с 17 по 23 ноября

С 2020 года в Ульяновской области цифровизация сферы закупок лекарств и изделий медицинского назначения охватит все учреждения здравоохранения.
Ульяновская правда 23 ноября в 09:50
Политика

«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Gazeta.SPb 01:49
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 05:12
Политика

Зеленский назвал отношения Украины и России сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
РИА Новости 05:50
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Экономика

«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Армия и оружие

Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения

В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Росбалт вчера в 09:29
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений.
РБК 06:21
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное