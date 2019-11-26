Политика
RT на русскомСенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
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Общество
Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Хоккей
«Детройт» уступил дома «Каролине» в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на выезде одолел "Детройт Ред Уингз".
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Экономика
МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы
Телекоммуникационная компания МТС в понедельник, 25 ноября, представила детали своей новой стратегии до 2023 года, утвержденной советом директоров в конце октября и предполагающей создание экосистемы новых цифровых продуктов.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Здоровье
В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей
Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Армия и оружие
Авиация США атаковала джихадистов в провинции Алеппо
Предположительно, целями США стали объекты боевиков группировки "Хуррас ад-Дин", которые являются сирийским филиалом запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.