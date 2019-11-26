с чего всё началось

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.

Общество Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Технологии ВКР-19 защитила спутниковый диапазон Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

Политика Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».

Экономика МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы Телекоммуникационная компания МТС в понедельник, 25 ноября, представила детали своей новой стратегии до 2023 года, утвержденной советом директоров в конце октября и предполагающей создание экосистемы новых цифровых продуктов.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Здоровье В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.

Спорт CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

Фигурное катание Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.