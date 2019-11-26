Политика

RT на русскомRT на русскомСенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
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с чего всё началось
Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter
 написал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную черту».
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