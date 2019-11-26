с чего всё началось

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.

Происшествия Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Политика У Зеленского подсчитали, сколько человек «Россия завезла в Крым» "По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человк, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ", - рассказала Ташева, добавив, что ранее было известно только о 280 тысячах человек.

Экономика Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40% Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.

Экономика Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги.

Общество «Амурсталь» опасается закрытия предприятия из-за обысков Руководство металлургического завода «Амурсталь» выразило опасение по поводу закрытия предприятия в ближайшие дни из-за многочисленных обысков и проверок.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Политика Соловьев назвал Зеленского завхозом Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.

Наука Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов "Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключил контракты на сумму около 230 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.

Финансы Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.

Политика Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.