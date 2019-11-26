Политика
RT на русскомСенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
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с чего всё началось
Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter написал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «пересек красную черту».РБКвчера в 18:43
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США возмутили испытания в Турции радаров С-400: красная линия пройдена
Московский Комсомолецвчера в 17:54
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
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Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
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На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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У Зеленского подсчитали, сколько человек «Россия завезла в Крым»
"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человк, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ", - рассказала Ташева, добавив, что ранее было известно только о 280 тысячах человек.
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Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Экономика
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Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги.
Футбол
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Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
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«Амурсталь» опасается закрытия предприятия из-за обысков
Руководство металлургического завода «Амурсталь» выразило опасение по поводу закрытия предприятия в ближайшие дни из-за многочисленных обысков и проверок.
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Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание жениться
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В Музее космонавтики появился виртуальный кот
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Здоровье
«Пусть на себе испытают диспансеризацию»: Пронько предложил запретить чиновникам лечиться за границей
По мнению демографов, при сохранении нынешних темпов только 58% наших мужиков доживут до 65 лет, говорит Юрий Пронько в эфире "Сухого остатка".
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Политика
Медведев отправил в отставку главу российского мусорного оператора
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.
Наука
Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона
Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
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#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов
"Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключил контракты на сумму около 230 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
Хоккей
Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России
Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Гаджеты
Смартфоны с камерами Sony будут снимать на уровне профессиональных зеркальных камер
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Политика
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.