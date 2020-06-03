Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Гагаринском районном суде столицы, со стороны Керимова зарегистрированы иски к: АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»).

с чего всё началось

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Общество Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня. 128

Общество Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. 137

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери. 2

Футбол В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 38

Религия Чувашия прощается с митрополитом Варнавой Первый заместитель Председателя Совета Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров выразил глубокие и искренние соболезнования духовенству и мирянам Чебоксарско-Чувашской митрополии в связи с кончиной Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского. 2

Происшествия Потерпевший от разбоя пойдет под суд за отказ от дачи показаний Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, речь идет об уголовном деле в отношении 55-летнего жителя подмосковной Балашихи, которого обвиняют по статье 308 УК РФ, то есть в отказе потерпевшего от дачи показаний.

Происшествия Прокурор запросил реальный срок для экс-омбудсмена Севастьянова «Прокурор запросил три с половиной года реального срока и 800 тыс. штрафа», – написал Севастьянов на своей страничке в facebook.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Общество Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить для него одежду Предприниматель, дизайнер Дмитрий Шишкин предложил президенту РФ Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился.

Игры Sony устроила двухнедельную распродажу в PlayStation Store Компания Sony запустила акцию "Время играть", в рамках которой игроки могут приобрести в PlayStation Store видеоигры со скидками до 74%. 12

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,5K

Футбол «Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.