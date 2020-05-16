Политика
Российская газетаСенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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с чего всё началось
Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.Парламентская газетавчера в 08:05
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Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять
Московский Комсомолец01:34
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Общество
Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат
Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ вчера в 06:12
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
В Севастополе могут отменить режим самоизоляции
Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
Общество
В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью
В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины
Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
Здоровье
Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки
Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
Московский Комсомолец Чита 06:38
Политика
Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг в 2015 году, сообщает «Газета.ru».
Пятый канал вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину
Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
Энергетика
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14 мая в 10:17
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 14 мая в 05:41
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Общество
Волгоградским пенсионерам бесплатно раздают маски и перчатки
Вечерний Волгоград вчера в 09:40
Кино
История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты
Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform вчера в 14:07
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Общество
Мозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей
Ранее «ФедералПресс» писал, что в РПЦ выступили за вынесение вопроса о размещении мозаики с изображением Иосифа Сталина в храме Вооруженных Сил РФ на церковно-общественное обсуждение.
ФедералПресс 05:28
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Политика
NASA выразило надежду на участие России в соглашении по освоению Луны
NASA опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты не хотят включать Россию в «Соглашения Артемиды» по освоению Луны.
Комсомольская правда 01:05
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Происшествия
В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин
В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35