Политика

Российская газетаРоссийская газетаСенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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с чего всё началось

Киев может разорвать Минские соглашения до конца года

Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.
Парламентская газетавчера в 08:05

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Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

РБК02:58

В России назвали области, желающие выйти из состава Украины

Комсомольская правда02:27

В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять

РИА Новости00:30

Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять

Московский Комсомолец01:34

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Lenta.ru01:02

Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины

РЕН ТВ00:47

Названы области Украины, которые могут выйти из состава страны

URA.Ru01:42
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Общество

Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат

Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ вчера в 06:12
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,3K
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Общество

В Севастополе могут отменить режим самоизоляции

Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
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Происшествия

Установлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов

Коммерсантъ 07:28
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Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
115
Политика

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
75
Общество

В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью

В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Политика

Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины

Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
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Здоровье

Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
Московский Комсомолец Чита 06:38
1
Политика

Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг в 2015 году, сообщает «Газета.ru».
Пятый канал вчера в 03:05
189
Шоу-бизнес

Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину

Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
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Энергетика

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
108
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1K
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14 мая в 10:17
5,5K
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 14 мая в 05:41
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
227
Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
345
Общество

Волгоградским пенсионерам бесплатно раздают маски и перчатки

Вечерний Волгоград вчера в 09:40
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Кино

История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты

Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform вчера в 14:07
5
Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
2
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Общество

Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
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Общество

Мозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей

Ранее «ФедералПресс» писал, что в РПЦ выступили за вынесение вопроса о размещении мозаики с изображением Иосифа Сталина в храме Вооруженных Сил РФ на церковно-общественное обсуждение.
ФедералПресс 05:28
97
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
57
Политика

NASA выразило надежду на участие России в соглашении по освоению Луны

NASA опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты не хотят включать Россию в «Соглашения Артемиды» по освоению Луны.
Комсомольская правда 01:05
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
8
Происшествия

В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин

В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35
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