Политика

РБКРБКСенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».
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с чего всё началось

Киев может разорвать Минские соглашения до конца года

Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.
Парламентская газетавчера в 08:05

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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

Газета.Ru08:38

Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

РБК02:58

Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины

РЕН ТВ00:47

Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять

Московский Комсомолец01:34

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Lenta.ru01:02

Названы области Украины, которые могут выйти из состава страны

URA.Ru01:42

В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять

РИА Новости00:30
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
3,8K
Общество

В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
1K
Политика

Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам

Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс вчера в 07:36
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
3,2K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Автоспорт

Фелипе Масса: «Если Хэмилтон останется, Феттелю будет сложно перейти в „Мерседес“»

Гонщик «Формулы E» и бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса считает, что Себастьяну Феттелю будет сложно стать напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
Sports.ru 08:20
Наука

Определен генетический механизм развития хищничества у растений

Naked Science вчера в 04:19
Общество

Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
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Игры

Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
Матч ТВ вчера в 04:25
3
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1,1K
Происшествия

Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
10
Наука

Ученые нашли новый способ определения продолжительности жизни

Политическая Экспертиза 08:06
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
1
Общество

СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске

Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости 06:16
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Хоккей

СКА подписал контракт с Тимкиным

Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.
РИА Новости 11:27
Наука

В США сообщили о найденном антителе для блокировки коронавируса

Известия 13:32
73
Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
76
Происшествия

На улице Емельянова в ДТП погиб 27-летний мужчина

Каскад 10:37
10
Политика

В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата

Российская газета 11:46
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Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
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Здоровье

Психотерапевты назвали трудности выхода из режима самоизоляции

На выходе из режима самоизоляции могут проявиться все переживания человека, которые он накопил за длительный период ограничений.
РБК 08:33
Политика

Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
24
Происшествия

В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки

Известия 00:32
18
Политика

Турция разрешила россиянам въезжать в страну для лечения

Турция с 20 мая разрешает гражданам России, а также еще трех десятков государств, въезжать в страну для прохождения лечения.
Компания 05:21
3
Общество

В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
36
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
691
Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
143
Общество

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
Петербургский дневник 14 мая в 13:38
31
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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