Политика
РБКСенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины
Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».
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с чего всё началось
Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.Парламентская газетавчера в 08:05
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Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять
Московский Комсомолец01:34
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Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
Общество
В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе
Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс вчера в 07:36
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Автоспорт
Фелипе Масса: «Если Хэмилтон останется, Феттелю будет сложно перейти в „Мерседес“»
Гонщик «Формулы E» и бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса считает, что Себастьяну Феттелю будет сложно стать напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
Sports.ru 08:20
Наука
Определен генетический механизм развития хищничества у растений
Naked Science вчера в 04:19
Общество
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса
Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
Игры
Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
Матч ТВ вчера в 04:25
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
Наука
Ученые нашли новый способ определения продолжительности жизни
Политическая Экспертиза 08:06
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам скорой в Иркутске
Напомним, в Иркутске сотрудники скорой помощи записали видео, на котором жалуются на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.
Европейско-Азиатские новости 06:16
Хоккей
СКА подписал контракт с Тимкиным
Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.
РИА Новости 11:27
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
Российская газета 11:46
Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
Психотерапевты назвали трудности выхода из режима самоизоляции
На выходе из режима самоизоляции могут проявиться все переживания человека, которые он накопил за длительный период ограничений.
РБК 08:33
Политика
Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
Политика
Турция разрешила россиянам въезжать в страну для лечения
Турция с 20 мая разрешает гражданам России, а также еще трех десятков государств, въезжать в страну для прохождения лечения.
Компания 05:21
Общество
В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
Общество
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек
В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
Петербургский дневник 14 мая в 13:38
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33